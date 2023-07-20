一名男網友4年前從台北南下高雄，接被丈夫家暴、打算離婚的外甥女和她的孩子回家。當時對方的公婆見狀，卻碎念外甥女「不懂事、不體諒老公」，至今也從未北上探望孫子。所幸如今外甥女過著上班族生活，回想這段往事，也不免讓身為舅舅的他驚呼，「這麼多年了喔？」

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，外甥女的戀情起初遭到家人反對，是由他去幫忙調解，雙方才得以結婚，「婚禮當天我就出差去東京，禮到人沒到，到現在我還沒看過她老公。」不料，2年之後他就接到外甥女打來的電話，得知對方已決定和丈夫離婚，原因是被家暴。

後來外甥女詢問，能否去高雄載她和她的1歲孩子回台北，讓原PO二話不說馬上答應，結果抵達外甥女的婆家，就聽到對方的公婆碎念「不懂事、不體諒老公」，此話一出，讓身為舅舅的他相當火大，但仍強忍怒氣，也拒絕了外甥女公婆想要談和、抱孩子的請求，表示「下個月探視日台北見」。

轉眼過了4年，外甥女的前公婆和前夫，從未北上探望孩子，所幸外甥女如今過著上班族生活、努力憑一己之力賺錢養家。對此，原PO透露，最近總會想起這段往事，依舊歷歷在目，「這麼多年了喔？」

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