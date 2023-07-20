告五人由雙主唱雲安、犬青以及鼓手哲謙組成，可說是近年來台灣最夯的新生代樂團，4月時首度攻蛋，並將在7月29、30日移師高雄巨蛋；工作滿檔的他們平時靠美食釋放壓力，犬青笑說公司從沒要求過他們的身材，「有一次看到拍出來的照片，覺得我怎麼這麼胖啊？同事說這已經是修過的，讓我大受打擊！」雲安則在一旁說：「公司採用自然養殖法，終於讓我們發現自己很胖了！」

目前三位團員利用168斷食法控制身材，希望在演出時呈現最好的狀態，雖然已經有了小巨蛋的經驗，但對於高雄巨蛋的演出他們還是相當緊張，雲安表示：「演出的感覺完全不一樣，每次的演出都很珍貴，每天都想快點練團。」犬青說高雄巨蛋的票秒殺雖然開心，不過也讓他們更有壓力，只希望把最好的一面表現出來。

雖然已經有小巨蛋的經驗，但告五人對於高雄巨蛋演出還是有些緊張。（圖／焦正德攝）

除了巨蛋演出，告五人平時行程也滿檔，還受邀擔任搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）世運主場館演唱會的暖場嘉賓，雲安透露自己從以前就是他們的粉絲，每一張專輯都有買，先前Coldplay來台開唱時他也去朝聖，甚至看到淚崩，這次本來詢問經紀人能不能讓他有時間去搶票，結果隔天就得知要幫偶像暖場，讓他超級興奮，大呼要勤加把英文練好。

雲安是Coldplay的粉絲，對於能擔任暖場嘉賓相當興奮。（圖／焦正德攝）

而現在告五人也已經成為無數歌迷追星的對象，歌曲在網路上的成績相當驚人，成名曲〈披星戴月的想你〉在YouTube擁有2324萬的點擊率，〈愛人錯過〉更是高達4162萬，不過他們並不擔心之後的作品無法超越前作，雲安認為數字可以是參考，但不是目標，犬青說：「〈披星戴月的想你〉是大家認識我們的歌，但其實我們的生活一直在改變，後來哪一首歌被大家喜歡真的很難講，用這樣的心態去繼續創作，會舒服很多。」

犬青不擔心未來的歌曲會無法突破前作。（圖／焦正德攝）

告五人出道6年，三位團員幾乎每天都黏在一起，問及是否會有意見不合時候？雲安表示：「我們很多不同身分，是團員是朋友也是家人，我們都是為了告五人好，那有什麼好吵架的呢？」並說他們會訓練自己把事情分開說出來，持續了6年，大家都覺得這個方式很舒服，犬青也認為當然會有意見不合的時候，但大家的目標都是一樣的，只是要看如何取捨。

告五人出道6年，三位團員的感情就像家人一樣。（圖／焦正德攝）

雲安和犬青私底下還多了情侶的身分，但兩人個性都比較低調，雲安說：「我們兩個都不是很愛放閃的個性，那是我們私底下的事情，樂於分享時當人可以分享，但有時會想把時間留給自己。」兩人平時相處也不會刻意避談工作，不過犬青自曝睡覺時會要求雲安別播Demo檔，直呼：「不是我覺得吵，是他一播我就會跟著唱，但是我好想睡覺！」

新專輯《帶你飛》在汽車旅館錄音，剛好就是哲謙家裡開的。（圖／焦正德攝）

告五人先前也推出新專輯《帶你飛》，哲謙提到原本想至夏威夷錄音，但因時間關係無法成行，製作人便傳來「夏威夷旅館」的截圖，笑說：「不然在這個夏威夷好了！」巧的是這間旅館剛好是哲謙家開的，因此便決定將汽車旅館改建成汽車錄音室。哲謙也表示：「在這樣的錄音地點，會有一種放鬆的元素，錄音的時候不會覺得很久，反而有舒服放鬆的感覺，讓音樂也更加不同。」不過他們並沒有把整間旅館租下來，所以偶爾會錄到其他房客「在忙」的聲音，讓他們哭笑不得。

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