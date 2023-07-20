今天東南部及恆春半島不定時有降雨，其他地區白天多雲到晴，午後各地都有雷陣雨機率，尤其中南部及各山區可能出現局部大雨。菲律賓東方海面的擾動已發展為熱帶低壓，預估明天生成颱風杜蘇芮，且繼續增強至中度以上；氣象專家指出，美國模式模擬顯示，系集平均路徑通過台灣，不過仍有不確定性，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，菲律賓東方海面的擾動今凌晨2時發展為熱帶低壓，明天生成颱風。最新歐洲系集模式模擬，其系集平均路徑與泰利類似，由菲律賓東方海面先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，續朝廣東進行；系集最右成員觸及台灣，最左成員則通過菲律賓中部進入南海，顯示其「不確定性」範圍。

美國模式模擬則大幅調整，系集平均路徑通過台灣，但各別系集成員非常分散。兩模式皆模擬明天有機率發展成颱風；且因高海溫、垂直風切小，將繼續增強至中度以上，「比泰利強很多」。至於是否侵台，吳德榮表示，目前模擬路徑仍有不確定性，應持續觀察模式調整。

明天至周日（21至23日）水氣減少，各地晴朗炎熱，花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨，山區及部分平地午後有雷陣雨，不過對流減弱、範圍縮小。下周一、二（24、25日）熱帶系統通過呂宋島北部，其外圍環流開始影響台灣天氣，迎風面花東、恆春半島降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨。下周三（26日）東半部降雨持續，中南部地區及北部山區有局部陣雨。