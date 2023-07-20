7月飆史上高溫，一名網友表示，冷氣吹整晚超耗電，有沒有到現在都能不開冷氣睡覺的人，求分享省錢入睡法，引起討論，內行網友建議，可將寢具更換成涼蓆或水冷墊，打開電扇或循環扇搭配冷氣使用，然後冷氣在睡前定時1到２小時，這樣保證涼爽到天亮。

一名網友昨在臉書社團《匿名2公社》上發文，台灣氣溫狂飆，每天都悶熱到不行，但是冷氣吹整晚又很耗電，好奇有沒有人到現在都不用開冷氣睡覺，如果有的話，想知道是怎麼做到的，求分享省錢入睡的方法。

貼文引起網友討論，意外釣出一票耐熱強者，「我房間裡面沒有冷氣，只能開2台電風扇，開到最大」、「我房間也沒冷氣啊！也是2台電扇吹」、「電風扇不要轉動對著自己吹」、「沒事就泡在水裡，很消暑」、「睡前看一下自己的皮包，會從心裡開始發涼，自然就不用開冷氣睡了」。

不過也有網友分享省錢的入睡法，首先將寢具換成涼蓆或水冷墊，接著打開電風扇或循環扇，然後將冷氣定時1到2個小時，這樣就足夠涼爽，可以安眠到天亮，也不用擔心太耗電。