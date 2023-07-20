一名空軍基地勤務大隊上尉，同袍歡送一起歡送退伍長官，事後大夥續攤到一家有女陪侍的酒吧，事情爆發後遭記大過1次，但上尉認為他是因為長官要求，且考量為了日後發展順利，不得不去與長官交好，且自己沒有與酒女互動，部隊在懲處上畫靶射箭，因此打官司求翻案，但高雄高等行政法院認為軍方懲處並無不當，判決上尉敗訴。

根據判決書，該位上尉基地勤務官，於民國111年8月24日深夜，前往有女陪侍「 lounge bar」飲酒，直至隔日凌晨3時才離去，因涉足有女陪侍易肇生危安場所，國防部空軍司令部查證屬實，核予大過1次。但上尉不服，提起訴願遭駁回，於是向法院提告。

上尉軍官陳述，人評會召開前1日，懲處結論就已送大隊長及人評會主席批示核定，隔日在人評會中，他陳述後，全體委員一致按照簽呈之結論全票通過，根本已射箭再畫靶，違反正當法律程序，原處分有程序上重大瑕疵已違法。

上尉也自陳，他自軍校畢業，素行良好，勤勉工作，服役迄今4年餘，記功4次，嘉獎6次，除本案外無懲罰紀錄，且當日消費額度顯超出他日常消費習慣，當時是因為迫於無奈，全是因為處長主動要求續攤，其他人迫於處長要求及酒醉一同前往，他無法拒絕，因此有可憫恕之處，況除處長外，其他人均未與女陪侍有任何互動。

法官調查認定，雖然上尉表示，礙於直屬長官權勢或軍中學長學弟制文化，若不配合長官，恐影響後續職涯發展。但該日上尉與其他同事共11人到快炒店參加歡送長官離職餐聚，係屬一般性團體餐會，有助增進袍澤情誼，並無不妥，但餐會後其餘6人均已離開，上尉卻於餐會後自願留下續攤。

法官認定，上尉雖表示是為了日後自身前途能發展順遂，有意藉此機會與長官交好，即使發現現場有女陪侍仍不願離去，並認為讓長官盡興一事相當重要，完全無視軍中風紀規定，觀念存有偏差，助長投機風氣，對軍譽已造成傷害，應予適懲，以端正部隊風氣，如未導正上尉違失行為，時日一久，恐將使部隊價值觀發生偏差或衍生重大紀律問題，不利於部隊之管理，損害軍譽及軍紀之重大，核予大過1次，並無違反比例原則。

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