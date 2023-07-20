宜特公布2023年第二季自結合併營收9.73億元，季減0.84％、年增6.81％，創同期新高、歷史第四高。毛利率28.41％，為近6年同期高點。營業利益1.03億元，季減0.79％、年增達39.8％，創歷史第三高，使營益率「雙升」至10.65％，為近9年同期高。

在營收及本業獲利持穩，配合業外收益躍增挹注下，宜特第二季歸屬母公司稅後淨利1.51億元，季增達54.43％、年增達65.39％，改寫歷史次高。每股盈餘（EPS）2.02元，亦創近3年高點。

合計宜特上半年自結合併營收19.54億元、年增9.44％，營業利益2.08億元、年增達30.91％，歸屬母公司稅後淨利2.49億元、年增達43.9％，均創同期新高，每股盈餘3.33元則創同期次高。毛利率28.45％、營益率10.64％，分創近3年、近7年同期高點。

宜特表示，受消費電子客戶研發開案略緩、子公司庫存去化影響，第二季本業營運微幅季減，但車用電子及AI領域驗證分析應用強勁成長，推動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）委案需求及關聯企業德凱宜特獲利提升，故仍較去年同期顯著成長。

宜特觀察，消費電子、特別是智慧手機市場仍面臨低迷市況，下半年庫存調整速度仍有雜音，可能延續至第三、四季，使小型半導體企業研發明顯放緩。不過，部分龍頭大型企業仍持續研發，主要將資源投入車用電子、人工智慧（AI）等領域。

宜特指出，車用電子為業者部署重兵之地，主因近年相關需求發展態勢已非常明確，包括顯示驅動IC、乙太網晶片、藍芽晶片等領域，均可見消費性IC設計大廠積極投入身影。

同時，高速運算（HPC）與雲端運算領域發展未曾停歇，大量訓練算力需求加速生成式AI應用，為疲弱的消費性電子市況注入活水，並帶動先進封裝產能供不應求。由於相關晶片特別仰賴異質整合技術，透過克服散熱問題提升良率，使宜特順利搭上此波熱潮。

整體而言，儘管下半年消費電子市場景氣不明朗，但宜特憑藉與國際IDM大廠、IC設計、晶圓代工、封測代工（OSATs）大廠等緊密合作，在車用電子和AI等領域維持競爭優勢，為客戶提供更優質的驗證分析解決方案，實現企業營運持續成長目標。