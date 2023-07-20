華航台北-布拉格航線以新世代A350客機執飛，首航來回程306席皆全部滿載。華航端出五星級餐飲服務，台北出發提供台灣唯一米其林三星頤宮料理及知名手搖品牌五桐號飲品及甜點。華航台北－布拉格航線每周兩個班次，除提供台捷兩地便利的空中服務外，也能吸引鄰近城市德國紐倫堡(Nuremberg)及德勒斯登(Dresden)等旅運需求；同時搭配台北-維也納航線每周飛航四至五個班次，獨家提供維也納、布拉格雙點進出的便捷選擇，最多將達每日一班，方便旅客彈性安排奧地利及捷克等周邊行程。

華航積極擴大歐洲營運版圖，與荷蘭皇家航空、法國航空、西班牙歐洲航空、捷克航空及義大利航空等多家聯航合作，以聯營航班方式由華航自營航點銜接英國、法國、義大利及西班牙等境內多達16個目的地；亦與德國鐵路進行共用班號，延遠至德國境內13個城市，透過穩健聯航及複合運輸夥伴合作，航網觸角涵蓋全歐洲。