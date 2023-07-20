郎美囡表示，普通倉儲的分布主要位於六都，根據最新數據，今年前四月六都普通倉儲經營家數共有709家，佔全台85.7%，其中北北桃的家數就有530家，佔全台64.1%，新北市共223家居冠，台北市共167家，桃園市共140家，北北桃囊括家數前三名，郎美囡指出雙北人口多、公司行號多，對於倉儲的需求高，新北市幅員廣，又有許多工業區，故倉儲數目最多，桃園市有則具備桃園機場及高速公路的交通優勢，因此吸引大型物流倉儲業者布局。

觀察市場上零售業等大型企業近幾年積極擴展物流倉儲中心，不僅自用也有租賃，郎美囡指出，倉儲租賃型的特質可以配合各客群在不同時期的儲物空間需要，對中小型公司或個人用戶來說，成本控管更具彈性，甚至有業者推出適合中小企業使用的小型廠辦倉儲，還可申請公司登記，商務使用更為多元，另一方面，在人口密度高、居住空間較擁擠的都會區盛行迷你倉儲，其所在地點交通較方便、不會過於偏遠，倉庫較小且可短租，不僅可囤放家中暫且不用的物品，換季不用斷捨離，也有利於小規模的自營商放置貨物。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨提醒，隨著電商日漸興盛，倉儲業一片欣欣向榮，也會有不少民眾興起跟進的心思，要提醒有意積極入市的投資人，選擇位址如在住宅區內，要注意可否作倉庫使用，由於事涉土地使用分區及建築物管理相關規定，要與各縣市政府都市發展局及建築管理處深入了解，比較安全。