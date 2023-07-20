挾AI伺服器題材，建準近期股價強勢大漲，應主管機關要求公布獲利自結數。
建準自結6月合併營收為10.39億元，年減29%，稅後盈餘為1.41億元，年減8%，單月每股盈餘為0.56元，累計第2季合併營收為32.8億元，年減6%，稅後盈餘為4.32億元，年增44%，單季每股盈餘為1.72元，累計上半年稅後盈餘為7.09億元，每股盈餘為2.83元。
為因應美中貿易戰，未來建準將持續擴大菲律賓的布局，預計今年底月產量就可望拉升至300萬台，公司目標是將菲律賓的總產量拉升到總集團的4至5成。
散熱風扇廠建準(2421)自結第2季稅後盈餘為4.32億元，年增44%，累計上半年每股盈餘為2.83元，建準持續擴大菲律賓布局，公司目標是菲律賓總產量拉升到總集團的4至5成。
挾AI伺服器題材，建準近期股價強勢大漲，應主管機關要求公布獲利自結數。
建準自結6月合併營收為10.39億元，年減29%，稅後盈餘為1.41億元，年減8%，單月每股盈餘為0.56元，累計第2季合併營收為32.8億元，年減6%，稅後盈餘為4.32億元，年增44%，單季每股盈餘為1.72元，累計上半年稅後盈餘為7.09億元，每股盈餘為2.83元。
為因應美中貿易戰，未來建準將持續擴大菲律賓的布局，預計今年底月產量就可望拉升至300萬台，公司目標是將菲律賓的總產量拉升到總集團的4至5成。
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