挾AI伺服器題材，建準近期股價強勢大漲，應主管機關要求公布獲利自結數。

建準自結6月合併營收為10.39億元，年減29%，稅後盈餘為1.41億元，年減8%，單月每股盈餘為0.56元，累計第2季合併營收為32.8億元，年減6%，稅後盈餘為4.32億元，年增44%，單季每股盈餘為1.72元，累計上半年稅後盈餘為7.09億元，每股盈餘為2.83元。

為因應美中貿易戰，未來建準將持續擴大菲律賓的布局，預計今年底月產量就可望拉升至300萬台，公司目標是將菲律賓的總產量拉升到總集團的4至5成。