大聯盟生涯出賽場次位居第1的台灣好手張育成，20日繼續以紅襪先發游擊手身分上陣，2個打數安打掛零，被三振1次，連續3場比賽熄火，對手運動家本場狂敲3轟，最終以6比5打退紅襪，取得8連敗後的2連勝。

紅襪38歲老將騰納（Justin Turner）本季打擊火力不減，首局就敲出2分炮，將個人連續安打場次推進到15場，是目前大聯盟持續中的最長紀錄，也是隊史38歲以上球員的第2長連續安打場次紀錄，僅次於名人堂球星泰德威廉斯（Ted Williams）的17場。

運動家下個半局迅速做出回應，坎普（Tony Kemp）保送上壘，下一棒布勒戴（JJ Bleday）開轟追平比數，運動家本場得分都是靠著全壘打，而且同樣都是2分炮，湯瑪斯（Cody Thomas）繳出大聯盟生涯首支全壘打，彼德生（Jace Peterson）的2分炮，則是他本季首度從左投手中開轟。

紅襪5、6兩個半局打下3分，將比數縮小1分差，最終仍付諸東流。張育成首打席擊出右外野飛球出局，第2打席遭三振，最終遭到代打換下，此戰過後張育成打擊率降為1成49，近5場比賽都有吞K紀錄。運動家本季團隊打擊率和得分都是全大聯盟倒數第一名，但這是他們本季第11次單場敲出至少3轟的表現。