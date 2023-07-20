中租投顧董事長陳俊傑表示，教育金準備對每個家庭而言都是非常重要的課題，中租投顧對此決定盡一份心力，提供全台灣家庭安心、便捷、可靠的投資管道，協助全台父母有效規畫和管理子女教育金，藉由無痛理財回歸「快樂養育兒女」初衷。

中租基金平台自6月下旬起提倡「子女教育金理財」議題，並攜手摩根投信、富蘭克林投顧、安聯投信、百達投顧、中信投信、保德信投信、凱基投信、利安資金管理、萬寶投顧、德銀遠東投信等10家基金公司及「媽咪拜」，共同協力推廣「樂養兒」專案。

中租基金平台「樂養兒」專案主打兒童帳戶專屬優惠、家長監護功能、家族式會員制度等三大特色，提供經專家嚴選、適合作為親子理財長期投資標的的12大品牌產品，年底前完成開戶的未成年會員，18歲前申購的專案指定基金終身免申購手續費。

中租投顧總經理蘇皓毅說明，中租投顧為首家提供致力於親子友善功能與服務的兒童帳戶，以家庭理財使用情境出發，提供業界唯一「家族式會員制度」，只要是會員直系二親等家人開戶下單，皆可納入家族投資本金的計算，加速適用VIP服務。

同時，中租投顧致力金融創新，特別開發「兒童帳戶的家長監護功能」，家長與未成年子女皆於中租基金平台開戶、並完成帳戶授權，家長登入自身帳戶時，就能直接切換查看未成年子女帳戶投資損益，不需再各別輸入孩子們身份證字號與密碼，反覆登入登出。