男星黃子佼於6月被爆出性騷多名女性，還開地圖炮抖出星友們的醜聞，事發後他一度情緒不穩送醫，而19日晚上他於社群平台發2萬字長文首度回應此事，不但自曝這個多月在家沉澱的瑣事，同時他也表示自己從醫院回家後，把自己關在臥室內，將髮型剃成容易整理的「平頭」，深深反省。

黃子佼很感謝台中的朋友後來特別北上，陪著他與太太回家，自己不但無言以對，也無「顏」以對，「我把自己關在臥室裡，剃成容易整理的平頭，深深反省，沒有期限。那幾天，每日只能提起一絲精神，略見女兒十分鐘。我不想把負能量傳給她，也不想給她看這樣的爹地。我知道我要振作，卻沒有期限。」

此外，黃子佼透露自己在返家之後的很多天，沒辦法正常過日子，思緒與動作依舊緩慢窒礙，「我會看著窗外，想像著新鮮的空氣和我最喜歡的太陽溫度，看著風吹著樹，甚而看自己的皮膚特寫，發呆很久。」黃子佼坦言，每天會隨時突然無法思考，巨大複雜的情緒出現時，「我會秒哭，就像後來小燕姐形容的：『50幾歲的身體，5歲的情緒。』如果真的能回到5歲，人生可以重來有多好。」

最後，黃子佼對於受害者致上最深的歉意：「最後，我要再次向多年前傷害過，造成陰影的人，致上最深最深最深的歉意。以上我的糾結如此多，想必那些人在不一樣的情境中，磨難不會少。而且是我產出的錯誤。我真的知道陰影多難撲滅。這個歉意所轉化的行為，是6/19那天，讓我什麼都不要了的具體行動，可想見，我想道的歉，有多麼用力。自責與無助，無法重組人生，只能推翻自我的生命旅程。」

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