國民黨總統參選人侯友宜找來國安會前秘書長金溥聰擔任競選辦公室執行長，金的許多作為引發不少爭議，更傳出金溥聰恐遭發配邊疆的消息，而侯辦昨（19）日則駁斥此事並直呼是「無稽之談」。資深媒體人韋安也提出3點分析，並認為用「離間計」對侯一點作用都沒有。

韋安在臉書提到，有些人一直喊「換侯」、「卡侯」，但路被封住後，就天真、幼稚地搞起「離間計」，製造侯、金夥伴關係不和的假相，更傳出「參加716遊行失利，金溥聰恐被發配邊疆」的奇談怪論。韋安強調，這種小兒科的計謀，不僅完全與事實脫鉤，而且100%不會成功，並提出3點分析。

首先，韋安表示，侯友宜始終信任、授權、力挺兄弟和部屬到底，更何況金是侯三顧茅廬請來一起打拚的夥伴。他說，侯講求團隊精神，不會遇到挫折和失敗就去切割，有問題和壓力自己一肩扛，從沒看過侯友宜切割過兄弟或下屬來保全自己；二、所謂「716失利」要讓金負責，完全邏輯不通，與事實背離。韋安強調，侯當天雖被台下民眾噓，反而展現他謙卑和「勇於面對」不同意見者的勇氣，何來「失利」之說？

針對金溥聰前往雲林，代表侯拜會前縣長張榮味，卻遭指「金被調離前線、發配邊疆的開端」一事，韋安表示，侯派選舉團隊頭號要角金溥聰拜會張榮味還提前曝光，等於高調宣示，侯陣營對張榮味和藍營地方人士尊敬與重視。張願見金也證明侯、張將金當成「有作用和可信的一號人物」。金加入侯團隊，工作從空戰延伸到陸軍組織戰，成為侯與地方人士橋樑，其更信任和重用的程度不言而喻。

韋安直言，未來會有更離奇、離譜的聲音傳出來，但只要國民黨主席朱立倫、侯友宜、金溥聰鐵三角越來越穩固，2024總統藍營勝選的機會，絕對會在逆境當中，慢慢顯露出來。