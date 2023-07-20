台灣Metoo事件從政壇燒進演藝圈，上月藝人許傑輝、宥勝、NONO、黃子佼等人陸續遭指控，其中黃子佼在沉寂一個月後，於昨（19）日晚間發出兩萬字長文表示，早在風波剛起時，心裡就相當焦慮不安，直到上月19日爆發，如海嘯反撲將他的理智淹沒。

黃子佼昨（19）日晚間在臉書上發出長文自剖遭爆料、自殘送醫後一個月來的心路歷程，更提到當這起Metoo風波剛始延燒時，自己心中早已不安，於是他把握機會珍惜一家三口的時光，「想留下一絲絲美好時光。然後直到臨界點，我就足以放下一切了」。

他坦言，一直想要掩埋並拋棄「黃子佼1.0」，近10年來盡力當高EQ、正能量、能帶給老婆幸福的「好人」，直到6月19日，那個不想面對的黃子佼反撲，「過去的黃子佼1.0，親自奪走近十年黃子佼2.0於公於私的耕耘成果」，也讓他萌生與所有不滿和過往玉石俱焚的想法，才有那3段猛開地圖砲的影片。

最後，他再次向多年前傷害過並造成陰影的人，致上最深的歉意：「這個歉意所轉化的行為，是那天，讓我什麼都不要了的具體行動，可想見，我想道的歉，有多麼用力。自責與無助，無法重組人生，只能推翻自我的生命旅程」，他承諾未來黃子佼3.0會帶著所剩無幾的愛行進，「不過度盼望，但求修好餘生」。

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