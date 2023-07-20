前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢於本月16日舉辦「公平正義護台灣」活動，然而國民黨2024總統參選人侯友宜上台時因提到「讓侯友宜好好做」，遭台下參與者倒讚、狂噓。不過前立委郭正亮卻指出，從這點可以看出侯已經進入作戰模式，且臉書相關發文也變得簡潔有力。

郭正亮19日在中天節目《綠也掀桌》提到，他認為侯友宜這段期間逐漸發現自己的民調不利，因此出現不適應期。郭強調，選總統要不斷的講話，要不斷用自己的理念、政策去挑戰執政黨，「但侯友宜原本是想說用選新北市的方式，好好做事、好好做人，讓選民知道他是什麼樣的人。」

郭正亮接著指出，所以國民黨不分區立委鄭麗文才會講一句話，說侯友宜在心態上的調適上還沒做好。但郭也稱，當侯友宜716會做出那樣的演講，就是進入選舉心態了，這次是有備而來，臉書寫的非常簡潔。

對於總統選戰，郭正亮分析「不會做文宣、不擅於拋金句，不讓人家記住你，是沒有辦法選的。」

主持人李珮瑄也詢問，「侯友宜現在開始已經進入作戰模式嗎？」郭正亮則回應了，當然是了，已經逐漸進入模式，但侯個性還是太內向，雖然事實上民進黨參選人賴清德也是很內向，這點對選總統是很不利的，之所以現在都是柯文哲在曝光，就是因為侯、賴二人太內向，「但侯友宜不要忘記自己是在野黨，賴清德後面可是有一群戰將。」