一名男網友和理工女友交往，日前第一次發生親密關係，沒想到女友卻要求他在過程中「數500下」，之後再換她數，原PO當下傻眼但仍照做，直呼「真的無法理解！」網友看了全笑翻。

一名文組科系的男網友在《Dcard》發文指出，女友讀理工科系，常覺得女友的理工腦「難以置信」，他舉例前幾天兩人第一次發生關係，前戲差不多做完後，女友問「寶貝準備好了嗎？誰要先？」他心想「什麼誰先？不就直接開做了嗎？」不過仍禮貌表示「都可以啊，給寶貝決定。」沒想到女友接著說「那你先幫我500下，等等再換我幫你。」

原PO直呼根本沒辦法專心數，「還沒數到100就忘記數到幾下了」，只好停下來；結束後他向女友建議「不用數幾下啦，太累了！為什麼不好好放輕鬆做就好？」女友表示已經很習慣在愛愛過程中數數，「而且和前男友也都會數，不數的話反而不知道頭腦要想什麼。」

許多網友看了都笑翻，「怎麼可能有心思算啦」、「算頻率，在電腦建立數據庫，做數據分析」、「笑死啦！太可愛了吧」、「這樣的女友很棒耶，可以開發很多遊戲」、「怎麼不直接綁一個計步器，不是更省事。」