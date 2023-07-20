Thank you, Shintaro Fujinami!



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運動家本季戰績慘到不能再慘，早早確定了在季中交易大限前將成為賣家，近期找回控球穩定性的日本火球男藤浪晉太郎，成了球隊的下手目標，據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）報導，金鶯以小聯盟左投盧卡斯（Easton Lucas）換取藤浪晉太郎，運動家官方已經證實交易成立。

藤浪晉太郎本季出賽34場，戰績5勝8負、3次中繼成功，49.1局中送出51次三振，今年轉戰大聯盟的藤浪晉太郎，開季定位為先發投手，但4場登板都吞敗，防禦率高達14.40，4月底開始擔任在日職後期熟悉的牛棚投手後，逐漸解決控球問題，近16場比賽防禦率2.45，連續11場比賽沒有四壞球保送。

運動家對於季後賽早已不抱任何希望，但藤浪晉太郎的新東家金鶯不同，雖然球隊以羅許曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）等年輕好手為主力，但他們最近10場比賽狂取8勝，也拜遊騎兵擊敗光芒所賜，金鶯以些微勝率登上美聯東區龍頭，藤浪晉太郎首次進軍大聯盟就打入季後賽的機率大幅增加。

相較於年輕帶勁的打線，金鶯今年投手群表現平平，團隊投手自責分率4.22落在大聯盟中段班，很大一部分的原因是遭到先發輪值拖垮，他們今年入選明星賽的投手菲力克斯包提斯塔（Felix Bautista）、耶尼爾卡諾（Yennier Cano）都專職牛棚，2人今年自責分率不到2，過去效力金鶯的日本選手有上原浩治、和田毅，若算上從日職加盟的選手還有陳偉殷。