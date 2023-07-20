一名女網友分享，她跟老公的年薪加起來約200萬，當初為了買房，結婚沒辦婚宴，也沒去度蜜月，如今居高不下的房價、飛漲的物價、擁擠的生活環境及過量的人口等顧慮，讓他們決定要當「頂客族」，不願生小孩，因為這樣的環境根本不適合孩子生存，引起網友討論，不少人大讚原PO「人間清醒」。

一名女網友日前在PTT上分享，她跟老公年收入都有100多萬，因此雙薪可達200萬以上，但是夫妻倆卻商議不生小孩，而決定生不生的想法，其實不在於他們想不想生，而是這個環境到底適不適合孩子生存。

女網友表示，她和老公婚後一起買了房子，發現雙薪200萬在買房以後，生活沒有想像中的充裕，而且他們為了省錢，已經沒有舉辦婚禮宴客，也沒有出國度蜜月，只是草草的在國內旅遊2天1夜。

女網友指出，看著飛漲的房價與物價，她覺得未來的孩子肯定會比他們這一代人還要辛苦，因為孩子以後必須賺更多錢才負擔得起房子，雖然有人會說，未來誰說得準，也許房價會崩盤、物價會回穩、人口會因不明原因降低、環境會不再那麼擁擠等，但是孩子出生是不可逆，與其讓他承擔可能沒有好轉或是更糟的未來，不如不生。

女網友也說，她的妹妹婚後生了2個孩子，每次回娘家都在抱怨生小孩很花錢，她就覺得身為孩子聽到這種話是不是會很受傷，因為孩子又沒有強迫你生他、養他，如果小孩可以選擇的話，大概也都會想投胎去有錢人家吧？

貼文引起網友討論，「才200萬真的別生，你是對的，人間清醒」、「200萬年薪，買房再生小孩就沒生活品質了」、「很多人生了小孩就沒生活品質了，人生是自己的，只要想好就好了」、「妳是對的， 買房跟生小孩只能選一，買房又生小孩會墜入貧窮道，千萬別生」、「沒錢千萬不要生」。