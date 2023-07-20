哈利和梅根出席完女王葬禮後，想搭空軍1號專機返美，但遭白宮拒絕。

消息人士透露，去年9月哈利和梅根參加完女王伊莉莎白二世的葬禮後，原本想搭美國總統的空軍1號專機返美，但白宮為了避免引起「騷亂」，甚至導致美國與王室及英王查爾斯關係緊張，而加以拒絕。

據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，在這之前幾個月，他們還邀美國第一夫人吉兒（Jill Biden）出席哈利2022年的「不屈不撓」運動會（Invictus Games），但白宮基於她若出席，可能冒犯英國王室，因此作罷。

據和第一夫人親近的消息人士說，大力支持軍人和軍眷的吉兒原本想出席，但英國官員告訴白宮國家安全會議（National Security Council）幕僚說，那結果可能會不好。而東廂（East Wing）也很關切，要是她出席，可能會傷害和哈梅關係緊張的王室。

Harry and Meghan asked to fly to US on Air Force One with Biden after Queen's funeral but were denied https://t.co/Lc0WUpfaPT pic.twitter.com/wrpb8orxpi — Daily Mail Online (@MailOnline) July 19, 2023

許多拜登政府和英國政府前任及現任官員說，梅根公開向國會議員倡議，提供帶薪家庭假（paid family leave），並設法在幕後運作，以與拜登家族建立聯繫。而他們夫妻的兩次嘗試，據信都是在定居加州後，為了在美國獲取政治影響力，積極設法運作的一部分。

此外，消息人士透露，梅根和哈利想盡辦法，甚至在接受充滿爭議的電視專訪後，向吉兒感謝「支持」，而餽贈第一夫人禮物。

事實上，拜登能邀任何人上空軍一號專機，但問題在於，誰要支付哈梅夫妻搭機的費用。美國政府會支付官方旅費，如拜登出訪倫敦，但他們不是美國官員。就算拜登的子女和孫輩搭機，拜登也要支付旅費，而民主黨會支付任何競選造勢活動費，至於媒體記者隨行採訪，則是由新聞機構付費。