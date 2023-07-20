男星黃子佼於6月被爆出性騷多名女性，還開地圖炮抖出星友們的醜聞，事後他一度情緒不穩送醫，而19日晚上他於社群平台發2萬字長文首度回應此事，並向他傷害過的人道歉，但留言處已不如過往般「眾星齊聚」，幾乎不見藍勾勾現身留言。

黃子佼上月爆出性騷事件，當時他先在臉書發出影片認了並揭露童年陰影，更爆料其他明星醜聞，提到20年前與小S交往時，大小S曾與好友柳翰雅舉辦派對，「可是問題是他們吸毒，嗑藥這件事情我也一直過不去，他們可以去否認，然後紅了二十幾年，就算被周刊拍到還是可以否認，他們身邊的朋友阿雅也好、范曉萱也好、周俊偉也好，全部都逃過。」雖然影片沒多久便刪除，但還是引起大量討論。

直到昨(19)日黃子佼發長文首度回應上個月的失控舉動，坦言自己當時萬念俱灰放棄一切，，和太太說：「遣散吧！變賣吧！退出吧！解約吧！這樣敗壞的我還敢要？我哪有臉見人？有啥資格？」過幾天恩師張小燕替他理性分析，找出對策照顧團隊生計，不過前提是黃子佼必須找回責任感，但他仍對自己的行為感到自責，「受不起大家的愛，也受不起大家的恨。正反情緒反覆衝擊。直至某個時間點，吸口氣起身，擔起責任往下走。」提到仍會想辦法負起一個老闆的責任，會重新站起來。

而黃子佼道歉文也提及，事發過後家裡包裹變少了，但現在數量幾乎歸零，甚至還有早已收到的禮物，因為自己還沒拆也還沒拍攝，就被要求「原封不動的退回」，他感慨著自己以前被寵愛著，「其實人情的冷暖我怎會沒遇過？而現今的我，活該又唏噓，這樣的挫傷，卻是我當年自己動手的」。

黃子佼這段坦白文，得到許多粉絲支持與鼓勵，卻不見大批擁有「藍勾勾」名人巨星現身支持，但仍有幾位名人為他加油打氣，同為主持人的焦志方表示：「太長了，我真的沒看完，但，我選擇支持你，因為我早就認識你！」，而金曲歌王流氓阿德則留下了3個肌肉的表情符號，疑有鼓勵加油之意，卻被網友抨擊：「根本是團體情勒被害人」。

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