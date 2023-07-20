藝人黃子佼身陷性騷醜聞一個月後，昨(19日)在臉書PO出兩萬字道歉文，除了跟被爆黑料的藝人致上歉意，更自揭嚴重後遺症是「如廁要包尿布」，此外，他更透露事發後8天，才敢拿手機看個人社交軟體收到的訊息。

黃子佼捲入性騷風波後，因為情緒不穩送醫，事隔一個月後不僅發文道歉，也針對當時所有狀況說分明，他表示事發後小編幫忙刪除影片關掉帳號，自己也請太太孟耿如刪掉手機社群網站APP，就此不碰手機，直到事發八天後，才敢拿起手機分批看完看個人社交軟體收到的訊息，直到十天後，愛記錄女兒生活日常的他，才敢拿起手機拍下女兒的身影，甚至到17天後，才有勇氣要求助理把社群的私信截圖給他看。

黃子佼表示：「此刻我只想為身邊的人從深淵往上爬。拜託拜託，我知錯認錯，別再推我下去。」而當時上傳的3段毀滅性爆料影片，他指出外界各自有不同解讀，有的人認為他在交代遺言，有的人為他的自白故事而心疼，但看到有些新聞標題是用「爆料、掃射」等字眼，他坦言對此並不感到意外，也因此更珍惜願意放開成見理解他說話的人。

黃子佼透露這段時間多待在家沉澱，甚至把自己關在臥室內，將髮型剃成容易整理的「平頭」藉此反省，不過仍會有巨大複雜情緒出現，如同張小燕所姐形容：「『50幾歲的身體，5歲的情緒』」，不免感概：「如果真的能回到5歲，人生可以重來有多好」。

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