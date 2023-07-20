菲律賓東方海面的熱帶擾動今凌晨發展為熱帶性低氣壓，預估明天增強為今年第5號颱風杜蘇芮，氣象專家指出，下周天氣將與準杜蘇芮颱風有關，西行路徑越偏北，對台灣天氣影響越大；依目前路徑來看，下周一至周四（24至27日）南花蓮、台東及恆春半島有局部大雨機率。

氣象專家賈新興在臉書發文指出，菲律賓東方外海的熱帶性低氣壓預估明、後天增強為颱風，下周二至周四受颱風外圍環流影響，南花蓮、台東及恆春半島有局部較大雨勢機率；其中下周二、三花東及屏東有陣雨，下周三午後苗栗以南有局部短暫陣雨，下周四北部、宜花東及屏東有陣雨，西半部午後留意局部短暫陣雨。

另外，《天氣風險 WeatherRisk》分析師歐宗學指出，熱帶性低氣壓周日前都會在菲律賓東方海面發展活動，對台灣天氣沒有影響，下周的路徑預報分歧大，預估以偏西路徑通過菲律賓呂宋島進入南海機會較高，仍需要持續追蹤觀察。

下周天氣將與未來的杜蘇芮颱風有關，西行路徑越偏北，對台灣天氣影響越大，依目前的路徑趨勢來看，東南部、花東及恆春半島地區下周一至三降雨機會高，其他地區留意午後陣雨。

歐宗學表示，這幾天台灣東南部海面、巴士海峽、台灣海峽南部容易有較大風浪，提醒民眾留意。