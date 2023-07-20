大陸央視網微信公眾號19日晚發布騰訊公司董事會主席、執行長馬化騰文章〈努力在高品質發展中展現更大作為〉，回應日前中共中央印發《關於促進民營經濟發展壯大的意見》（《意見》）表示，《意見》圍繞民營經濟高品質發展，制定發布一系列政策措施，對於民營企業堅定信心、輕裝上陣、大膽發展，具有重要的激勵和指導作用。將努力在高品質發展中展現更大作為。

文章指出，近兩年來，在疫情和其他國際國內環境變化的影響下，一些民營企業遇到較大困難和挑戰，發展預期受到一定影響。《意見》在深入調研的基礎上，對企業關切的營商環境、政策支持、監管導向、法治保障、輿論氛圍等問題，都給出了制度化安排和明確指導意見，把民營企業「平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」的要求，落實為一項項實實在在的政策舉措，堅定了大家做優做強企業的信心。

馬化騰稱，《意見》對互聯網行業提出全面戰略要求，為平台經濟指明發展方向，增添了民企持續開拓的決心和動力。互聯網企業是民營經濟的重要組成部分，平台經濟在賦能實體經濟、推動技術創新和開拓國際市場中的作用日益凸顯。當前，中國平台經濟進入全新發展階段，過往的發展模式正在革新重塑，對擴大需求、創新發展、就業創業、公共服務的價值有待充分發揮。《意見》指出，「引導平台經濟向開放、創新、賦能方向發展，補齊短板弱項，支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手」。「開放、創新、賦能」的要求，錨定了平台企業高品質發展的目標。

民營經濟將圍繞這些戰略方向聚焦發展力量，堅守「連接器」、「工具箱」、「小助手」的角色定位，推動消費互聯網業務為擴大內需不斷輸出新動能，強化產業互聯網業務在現代化產業體系建設中的創新深度，並以「數位工匠精神」堅持不懈地增強海外業務競爭力。

文章認為，《意見》從完善治理結構、提升科技創新能力、加快推動數位化轉型和技術改造，到參與國家重大戰略、履行社會責任，對民營經濟改革創新和民營企業規範健康發展提出了明確要求，這在內心激起強烈共鳴。近年來，大量領軍民營企業把「探索可持續社會價值創新」作為全部業務的底座，將企業的健康持續發展落腳到「用戶價值、產業價值、社會價值」這「三位一體」之上。

科技創新方面，主動從產品創新向基礎研究拓展，大力投入前沿技術研發；內部治理方面，全力降本增效，科學提升管理效能；履行社會責任方面，以共同富裕為戰略指引，大力支持國家基礎科研、鄉村振興人才建設、公益慈善數位化等領域，積極投身養老、助殘、公共衛生等社會事業。落實好《意見》精神，會不斷加大自主創新力度，深度參與「數實融合」，努力發揮互聯網行業領軍企業的帶動作用。

馬化騰強調，當前，通用人工智慧浪潮湧動，新一輪科技革命呼之欲出，再次迎來產業變革的重大機遇。作為民營科技企業，肩負著推進技術創新、推動產業發展的重要責任。將以《意見》發布為契機，堅定信心向前看、練好「內功」加油幹，著力加強科技創新，認真踐行「科技向善」，堅定推進「數實融合」，助力中小企業數位化轉型，在促進增長、推動創新、創造就業、國際競爭中展現更大作為。