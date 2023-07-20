大陸《每日經濟新聞》20日報導，因未及時披露控股子公司希圖魯礦業股份有限公司（SMCO）銅礦被小股東侵占並被陸續轉移重大事項，大陸鵬欣資源公司遭到上海證監局警示。

鵬欣公司19日在回復上交所監管工作函時透露了銅礦被占的一些細節。SMCO面對小股東侵占行為似乎無可奈何。按照上市公司所稱，SMCO一直透過法律等途徑維護權益，但效果甚微。發展到後面，小股東甚至強行拉礦，SMCO只能在遠處進行目測。

今年1月，鵬欣資源公告披露，公司收到SMCO的彙報，SMCO小股東La Générale des Carrières et des Mines（剛果(金)國家礦業總公司，）及其合作夥伴JMT （investment Sarl）、Business Deal Mining Company Partnership，通過非正當手段進入SMCO一處低品位銅礦石礦堆（K01礦堆）所在地拉礦。該礦堆截至2022年12月31日帳面記載礦石總量約為127.26萬礦石噸，平均品位2.3％。

上市公司當時稱，其嘗試多種途徑溝通清場，但並未取得實效。根據現場回饋的資訊，剛果(金)礦業已於近期公然占據該處礦堆，並派駐安保和軍警進行守護，聲稱該礦堆為其所有，且已完成修路和設備進場，陸續拉走礦石。

據鵬欣資源19日發布回復公告，2021年2月，剛果(金)礦業到SMCO現場開展地質調查，並於當年4月表示礦堆底下有其尾礦，2021年5月底，剛果(金)礦業的合作夥伴JMT開始到K01礦堆拉礦。按照上市公司所稱，SMCO在2021年度與剛果(金)礦業就K01礦堆的糾紛問題多次磋商和討論，並曾向上加丹加省上訴法院檢察院致信，要求阻止JMT拉礦行為。

在2022年7月前，剛果(金)礦業強行從K01礦堆拉礦，並通過SMCO工廠廠區礦運出。鵬欣資源方面粗略估計，截至2022年7月公司被拉走礦堆約3435車約15萬噸。2022年末，剛果(金)礦業在SMCO廠區外修建道路，並通過新修建的道路，將K01礦堆的礦石從後山道路拉走，不再經過SMCO廠區。

「我方只能在遠處進行目測估算，無法對拉走礦石的數量進行準確計量、品位進行化驗，截至年末估測累計被拉走的礦石總量約64萬噸。此時SMCO公司已無法控制剛果(金)礦業的拉礦行為，同時SMCO公司人員已無法進入礦堆進行盤點工作，無法準確得出被拉走礦石數量和實際結存量，至此SMCO公司徹底喪失了對該礦堆的控制能力。」上市公司表示。

上市公司表示，根據K01礦堆失控前最近一次盤點數量及帳面結存單價計算，堆存的礦石帳面價值為1427萬美元。

鵬欣資源6月披露，SMCO起訴剛果(金)礦業侵占礦堆的案件於3月末在利凱西高等法院正式立案。4月下旬開庭後，剛果(金)礦業就法院管轄權提出異議，申請延期開庭審理，當庭未判決，延期繼續開庭。上市公司能否挽回損失存在不確定性。

SMCO的銅礦位於剛果（金）。值得一提的是，就在18日晚間，洛陽鉬業剛披露了其在剛果（金）TFM銅鈷礦權益金問題得以解決的消息。

據洛陽鉬業稱，公司與剛果(金)礦業就TFM權益金問題達成共識，和解金總額為8億美元，自2023年至2028年6年內由公司控股子公司TFM向剛果(金)礦業分期支付。自2023年（含）起的專案現有服務期內，TFM承諾將向剛果(金)礦業累計分配至少12億美元的股東分紅；剛果(金)礦業享有項目20％分包權，並擁有按其股權比例20％對應的TFM產品的包銷權。

2021年8月，洛陽鉬業宣布出資25.1億美元建設剛果（金）TFM銅鈷礦混合礦項目（TFM項目）。TFM銅鈷礦擁有6個採礦權，礦區面積超1500平方公里，是全球範圍內儲量最大、品位最高的銅、鈷礦產之一。

按照洛陽鉬業的計畫，TFM項目將於2023年建成投產，達產後預計新增銅年均產量約20萬噸，新增鈷年均產量約1.7萬噸。

據財聯社報導，上述擴產計畫導致TFM銅鈷礦出現了權益金爭議。

去年10月中旬，市場上突然有傳言稱，TFM銅鈷礦面臨強停風險，該消息一度引發洛陽鉬業股價大幅下跌。而上市公司隨即發布澄清公告稱，TFM生產經營正常，2021年啟動的混合礦擴產專案正按計劃順利推進。到今年4月中旬，洛陽鉬業稱與剛果(金)國家礦業公司就TFM權益金問題達成共識。彼時，上市公司未披露權益金的具體情況。