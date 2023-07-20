桃市復興區凌晨邊坡坍方，桃市府2小時完成清運落石。(桃園市政府提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市復興區桃119線約8.5K至9K處，今日凌晨3點發生上邊坡落石，所幸並未砸中人車，桃園市府表示，養護工程處在接獲通報後，工程人員與重機具趕赴現場，並在凌晨4點30分完成清運落石恢復通車，後續將請委外技師巡查確認邊坡狀況，以確保行車安全。

市府指出，這次在凌晨3點發現落石，並在2小時內完成搶通，能順利完成相關作業，主要在於市府災害防救辦公室積極運作，因中央氣象局昨日下午針對桃園市等14縣市發布大雨特報，其中桃園市山區在警戒範圍內，市府災防辦即密切關注氣象資訊，養工處與復興區公所進入警戒狀態，並請開口合約廠商進駐待命，因此得以在凌晨立即派員、2小時內完成清運通車。

養護工程處指出，今日凌晨3點接獲通報，復興區桃119線約8.5K至9K，出現上邊坡落石情況，所幸沒有波及來往車輛，在獲報後，隨即派員與重機具於凌晨4點前抵達現場，並立即進行交通維護，工務人員動用重機具與人工清運落石，迅速清理路面，並於凌晨4點30分完成清運、恢復通車。