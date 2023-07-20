國人十大死因除了癌症居冠外，心臟疾病排名第2、腦血管疾病也排第5位。如何知道自身血管是否健康？醫師表示，可用4招自我檢測法」，可藉由一隻手指觸摸腳背的脈搏、觀察手背與腿部是否青筋暴露、觀察握拳後放開的手掌顏色，以及平常是否有經常性的頭暈頭痛等，就能快速簡易地掌握自身血管的健康度。

北醫附設醫院血液腫瘤科醫師吳鴻誠、博仁醫院副院長康志森，在《健康2.0》親授4招自我檢測血管的方法。

1. 輕摸腳掌正上方中間的血管

手腕的腕動脈屬於近端動脈，足背動脈則屬遠端動脈，觀察遠端動脈更能了解整體血管健康度。民眾可以輕摸足背動脈，了解脈動跳動的強弱，並觀察腳趾顏色是否紅潤，來了解自身血管健康、血流充裕與否。

因此，末梢血循較差的糖尿病晚期患者，四肢末梢會顯得冰冷、脈搏弱，一摸就能感受到明顯差異。

2. 手背、腿部、腳背是否青筋暴露

青筋會凸起是靜脈血流回流受阻、壓力升高所致，常呈現在手背、腿部、腳背。下肢靜脈血液回流須靠靜脈瓣膜使血流往上流時，防止逆流，並靠著腿部肌肉擠壓深部靜脈將血液送回心臟。

有運動習慣者的循環較好，長期久坐不動者較易有靜脈血管阻塞的問題。若平常無運動習慣，卻有青筋暴露，可能是靜脈瓣受損，應就醫檢查。

3. 緊握拳頭30秒後張開手掌看顏色

若握拳後鬆開，手掌顏色能在短時間恢復正常膚色，代表心臟血管彈性佳，手掌由白變紅的時間越短，顯示血管彈性越好。

4. 經常性頭暈或頭痛

大腦缺氧容易頭暈頭痛、注意力不集中。經常性的頭痛有時是屬於血管性頭痛，是血管不健康的表現。