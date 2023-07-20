中信金旗下中信銀看好疫後消費商機，即日起至今年8月31日止，推出限量4300名的刷卡金回饋活動，中信卡友登錄活動網頁，於指定之旅行社、飯店、航空公司及免稅店刷中信卡（含簽帳金融卡）累積滿額，最高可享限量刷卡金新臺幣2000元，等同於2%刷卡金回饋，若搭配LINE Pay信用卡訂房最高享15% LINE POINTS回饋，累計回饋最高可達17%。

兆豐金看準行動支付盛行，兆豐銀行今年也將統一獅聯名卡與icash pay深入結合，布局統一集團各個生態圈推出綁卡消費高回饋，除了在7-ELEVEN及康是美、美廉社、生活工場等通路天天消費滿額可享10% OPEN POINT回饋，週五到週日在星巴克、屋馬燒肉等店單筆滿150元也有10%回饋，週日到速邁樂加油滿千也有12%回饋可賺，兆豐銀行也統計發現，結合行動支付的策略確實有效帶動了交易金額，今年上半年的統一獅聯名卡在icash pay的交易量已較去年同期暴風成長2200%，幅度相當驚人。