YouTuber孫生去年在走鐘獎因一句話，與「小哥哥艾理」種下心結，於是《拳上》邀請兩人一同到小巨蛋一決勝負，而小哥哥艾理賽前怒嗆孫生「一定把你打死」，引發討論，如今比賽落幕，小哥哥艾理最新影片中坦言，當初與孫生衝突「全是演的」，並爆料起出拳上票房不好，因此刻意表現出憤怒的情緒。

小哥哥艾理19日最新影片訴說《拳上》比賽的心路歷程及幕後故事，他在片中打電話給孫生恭喜對方贏得勝利，更坦言雙方在拳賽第一次記者會時就有交談，當時他心裡就覺得彼此根本沒甚麼仇恨，只是礙於拳賽刻意表現出憤怒的樣子，對此，孫生一聽相當驚訝，「哇！那你們演得還不錯，我一直覺得你要殺了我欸，我還以為你要對我開槍」。

接著，小哥哥艾理透露，之前記者會嗆說「要把孫生打死」，其實只是在做效果，「不過當初走鐘獎時我真的他X的很不爽孫生，因為你說我逢甲店倒了」，但他也感謝孫生，「因為有你，我才有機會站上小巨蛋，這一切都是緣分，聽說拳上因為找我們2個，票房後來又大賣一波，後悔當初沒調漲酬勞」。

最後，小哥哥艾理為先前提及孫生媽媽一事向對方道歉，表示之前不應爆料孫生在媽媽坐牢期間沒有探視過，也從未給過金援，希望能找一天拜訪孫生媽媽道歉，但孫生婉拒：「我媽媽會被嚇到，她年紀越大越敏感」。