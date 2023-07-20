出身台灣的胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭，是兩蔣日記學術研究和訴訟案件背後的重要關鍵人物，他今日接受中央社訪問，對美國法院判決結果同時表示，歷史文物重返台灣，「標誌胡佛檔案館的階段性任務圓滿完成」。

史丹佛大學胡佛研究所自2005年保管兩蔣日記文物，進行修復、複製、整理，並陸續公布史料提供外界研究，蔣介石日記每年調閱次數達上百次，是其他檔案的數十倍，國際間對兩岸近代史因此能有更深入的理解與認識。

不過，兩蔣日記文物所有權歸屬一直存在爭議，胡佛研究所以學術考量作為主要出發點，於2013年9月，對主張和可能擁有文物的各方，提起民事訴訟，直到今年7月11日，美國聯邦法院判所有權歸台灣國史館。

林孝庭指出，18年前，蔣經國的兒媳蔣方智怡將兩蔣日記交給胡佛研究所保管，胡佛致力使文物盡快公諸於世，「唯一的目標就是推進學術研究、讓文物能夠被廣泛充分研究。」

林孝庭表示，當初協議就有提到，史料不會永久存放胡佛，這結果符合原先預期。不過，就程序上來說，儘管美國聯邦法院作出判決，仍有1個月上訴期限，胡佛仍謹慎客觀看待其發展、樂見爭訟10年的案件能夠順利落幕。

至於可能出現的變數為何，林孝庭說明，蔣介石與前妻陳潔如領養女兒陳瑤光，陳瑤光的兒子陳忠人曾主張擁有蔣介石日記的合法繼承權，儘管陳忠人從未在美國出庭，胡佛將一本初衷，靜待法律程序走完。

除胡佛研究所在美提出民事訴訟，國史館另於2015年11月在台灣提起確認所有權訴訟，台北地方法院2020年宣判，兩蔣總統任內文物歸國史館管理，非屬總統任內文物則歸蔣家繼承人共有。2022年，本案二審維持原判，仍可上訴。

今年5月，蔣經國的孫女蔣友梅成為與國史館達成協議的最後一位家族成員，美國聯邦法院得以從善如流，比原本預期的時程更早作出判決。林孝庭指出，國史館一路與各方家屬努力溝通，是促成兩起訴訟案順利落幕的關鍵。

兩蔣日記文物在海外近20年，期間台灣政治社會環境不斷變化，如今這批史料即將重返台灣，林孝庭作為兩岸近代史重要學者，不僅樂見國史館未來能持續推進學術研究，更期待台灣民主政治不斷走向成熟穩定。

林孝庭期盼台灣社會能用更包容的心態，來看待過去的歷史與政治人物，他對兩蔣日記未來能夠被安全客觀的保存深具信心。此外，胡佛過去投入上百萬美元完成修復工程，之後也將提供讀者複印本，深化學術研究。