美中關係不佳，美國拜登政府以侵害國安為由，對大陸先進半導體設下嚴格出口管制，晶片業前景受到衝擊，但另一方面，美國此舉確實加速大陸晶片業自給自足的速度，本土半導體製造設備的需求大增，廠商的獲利也跟著飆升，比去年同期成長1.21至1.5倍。

南華早報報導，總部位在北京的設備商北方華創（Naura），今年上半年的利潤比去年同期成長121.3%至155.8%，達到16.7億至19.3億人民幣的水準，整體收入也將提高64.4%至89.5億人民幣。

另外，由美國科學家尹志堯於2004年創立的中微半導體（AMEC）預期今年上半年營收成長28%，達到25.3億人民幣，利潤將大幅成長至少1倍，高標上看10.3億人民幣。

報導提到，隨著美國加強制裁大陸晶片業的力道，包括設備商科林研發（Lam Research）等外國企業，從去年底開始將其員工和業務撤出大陸，大陸本土晶片製造商紛紛尋求國內替代品，儘管大多數仍無法提供先進製程設備，但還是能夠滿足成熟製程的需求。

事實上，美國如此大動作的攻擊也會傷害到自家企業，美國半導體產業協會（SIA）多次呼籲拜登政府不要擴大晶片禁令，因為更嚴格的制裁會擾亂全球供應鏈，迫使大陸出招反擊，還會加強大陸發展自給自足能力的企圖心與行動。