神舟十六號乘組將擇機開展出艙活動，航太育種安排上了。圖為中國科學院昆明植物研究所科研團隊就從神舟十二號搭載的羊肚菌菌種中，成功篩選並培育出了具有優良性狀的新品種。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端20日報導，據中國載人航太工程辦公室消息，自北京時間2023年5月30日順利進駐太空站組合體以來，神舟十六號太空人乘組已在軌工作50多天，為期5個月的太空科研之旅已完成三分之一，承擔的各項太空科學實（試）驗任務扎實穩步推進，神舟十六號乘組將擇機執行出艙活動。

神舟十六號太空人乘組是由航太駕駛員、航太飛行工程師、載荷專家3種類型太空人構成的全新組合，是大陸國家太空實驗室全面建成後進駐的首個乘組。

入駐以來，面對繁重的太空科學實（試）驗任務，乘組很快適應環境、進入狀態，先後開展生命生態、太空微重力物理等領域的一系列太空科學實（試）驗，參與完成夢天實驗艙太空輻射生物學暴露實驗裝置、太空站電推進系統氣瓶等出艙安裝工作，其中，艙外輻射生物學暴露實驗在中國屬首次開展，利用該輻射裝置開展研究，將為人體生物體輻射損傷、遺傳變異、輻射防護藥品製備，以及輻射風險生物學評估提供有力支撐，對保證太空人在軌長期健康駐留、推進實施載人登月計畫等具有積極意義，通過電推進系統氣瓶在軌安裝，首次採用「換氣」方式完成了電推進劑補充，將用於太空站長期軌道維持，提高太空站運行的經濟性和效能。

目前，神舟十六號太空人乘組狀態良好，太空站組合體運行穩定，具備開展出艙活動條件。

中國載人航太工程辦公室19日公布了神舟十六號載人太空船航太育種實驗專案清單。其實，自載人航太工程立項實施以來，歷次飛行任務中均安排了航太育種搭載實驗專案。日前，中國科學院昆明植物研究所科研團隊就從神舟十二號搭載的羊肚菌菌種中，成功篩選並培育出了具有優良性狀的新品種。

羊肚菌是一種味道鮮美、經濟價值高的食用菌，主要在雲、貴、川、陝等地種植，其生長對光照、空氣、溼度、土壤等要求較高，種植過程中也面臨菌種退化，出菇不穩定，產量低等問題。隨著航太育種被廣泛應用於農業生產，科研人員已將羊肚菌的菌種送上太空，並從神舟十二號搭載的263份羊肚菌菌種中，成功選育了個頭大、香味濃的優質品種。

國科學院昆明植物研究所研究員趙琪表示，沒有上過天的羊肚菌，和上過神舟十二號搭載過回來之後種出來的，兩個比較起來就特別明顯。沒上過天的，有7釐米到8釐米 ；上過天的，已經超過了10到11釐米。之前的品種最高產量一畝只能做到不到一噸，但是通過搭載這個品種，新品種的話它產的肉厚了，而且變大，單位面積的重量增加，整體栽培面積的話，重量就增加了。到目前為止，這個新品種最高產量已經達到了1.6噸每畝的產量 。

航太育種也叫太空育種，是讓農作物種子搭乘著返回式航天器，到太空「出趟差」，利用宇宙射線、微重力、高真空等特殊環境作用，使這些種子裡的極少數產生基因變異，再回到陸地上，經過科學家多代篩選培育，最終形成特性穩定的新品種。航太育種不僅提高了畝產，還提升了羊肚菌的口感，據介紹，羊肚菌風味物質的基因表達變多，香味更加濃郁，可以說，「上過天」的羊肚菌，更香了。

趙琪說：在神舟十二號搭載的這263份的菌種中我們目前篩選出來有8份，準備以後推進到市場，讓種植戶獲得更多的收益，讓我們這個珍稀的羊肚菌品種，走入千家萬戶的餐桌。