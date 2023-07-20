高雄知名冰店「欣豐冰店」近日爆發食物中毒事件，導致44人送醫，甚至有兒童因此腎衰竭，住進加護病房。不過，臉書粉專「政客爽」發現，號稱最關心高雄的親綠粉專「WeCare高雄」，卻發文檢討日前舉辦716遊行的網紅「館長」陳之漢，他酸問，這些人「到底是不是住在高雄」？

「WeCare高雄」近日發布了多則貼文批評716遊行，其中一則更分享了館長在直播中，痛批一名抗議民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲「歧視女性」女子的剪輯片段。「WeCare高雄」感嘆，該名女子勇敢表態，事後卻還要被直播霸凌。

對此，「政客爽」昨（19）日發文酸問，「WeCare高雄」不評論高雄冰店的食物中毒事件，反而開始批評館長，他們到底是不是住在高雄？許多網友也在「政客爽」的貼文留言，「政府無法解決的問題，就解決質疑政府的人」、「大綠咬小綠，不意外啦」、「他們大部分是外縣市的人吧」、「瞎子都看得出來他們是民進黨的打手」。