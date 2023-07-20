【政新鮮】年輕人被當柯粉很丢臉？ 他爆綠營操作內幕柯文哲反應曝光

716公平正義救台灣活動結束後，原本被認為是民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲「後盾」的年輕世代，卻突然吹起一股「我不是柯粉」的風潮。民眾黨中央委員張凱鈞分析，其實這是一連串的SOP，從活動前一直到活動後有脈絡可循，並意有所指地說「現在台灣只有一股力量可以做這種事」。

張凱鈞接受《中時新聞網》訪問時表示，從國民黨總統參選人侯友宜的民調未有起色開始，就出現一股很明顯的力量在操作反柯，他爆料綠營朋友當時曾對侯這麼不禁打感到驚訝，接著砲火就轉移到民眾黨身上。

「現在台灣只有一股力量可以做這種事，只有執政黨有機會做這種事，其他我們看不出來有什麼力量可以來操作這件事情！」張凱鈞指出，從民眾黨立委邱陳遠開始，到民眾黨組織部主任宋雲飛及他自己，一連串的攻擊，現在民眾黨中央都會通知接下來可能有誰會被打，大家都很小心。

張凱鈞透露，716活動開始前，突然出現一張截圖，告訴大家要做什麼、喊什麼，把該活動塑造成民眾黨在動員，但他身為中央委員有在好幾個群組中，完全都沒看到相關內容，且中央委員會也並無下相關指導棋，接著就有活動中帶頭比倒讚、前行政院長蘇貞昌發文講職業學生及我不是柯粉等事件，雖然是民眾黨遭狠打，但他也不禁說「這是一連串的動作，這蠻厲害的」。

至於柯文哲對於「反柯」的態度，張凱鈞則轉述柯的說法，「我也沒辦法阻止他們不打我，只能快樂過每一天」。張說，民眾黨只有乞丐戰法，一路一直被打，但是越被打也會越強大，「有一句話就是，打不死我們就贏了」。