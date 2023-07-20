有「TVB御用皇帝」之稱的香港資深男星李龍基，先前公開與女友相差36歲的戀情後，讓這段「爺孫戀」備受外界關注，如今傳出女友覬覦他的財富，甚至曾經做過「小姐」的傳聞四起，他也首度做出回應。

李龍基先前透露和女友Chris性生活美滿協調，即便相差近40歲仍沒有代溝，兩人也傳出將在年底結婚，準備攜手共度下半輩子，而他認為兒子不需要繼承他的財產，便將名下所有房產全數歸給女友，想要低調完婚的兩人，預計僅邀請親朋好友聚餐，不對外開放酒席。

Chris如今被爆出曾在酒店當過小姐，被指在覬覦李龍基的財產，根據港媒《東網》報導，李龍基日前上節目《星光路上》回應此事，雖然是在地鐵上意外認識女友，但交往至今相當了解其身家背景，強調對方「根本不用做這個行業」，因此並不在意網路的流言蜚語，至於自己也不是蠢人，無須外界替他擔心，也相當清楚自己在做什麼。

Chris先前曬出把一疊疊人民幣裝進名牌包裡，還寫下：「你的努力耕耘，我不介意把手帶的空間全部騰出來給你塞滿」，被質疑是在炫富及向外昭告掌管男友收入，引發外界觀感不佳，對此，她親上火線澄清發的圖文都是朋友所有，覺得有趣才會圖文照搬，沒想到引來誤會，因此呼籲網友「請停止謠言和惡意謠言」，至於李龍基則低調表示：「玩的東西就不要再提，不要再讓人誤會」。