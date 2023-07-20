美國政府力推美國製造，充電樁若要獲得補助必須51%在美國生產，為搶攻美國市場，光寶科(2301)、台達電(2308)等電源廠已在美國設廠，健和興亦有客戶要求前往美國設廠，目前審慎評估中，據了解，由於美國製造成本高昂，健和興初步規畫在美國設廠將以後段製造為主，預計明年上半年定案。

終端客戶需求疲弱，健和興自結6月合併營收達3.85億元，較上月微幅成長，單月營業淨利為6599萬元，較上月相當，受惠於美金升值，認列外幣評價未實現利益2052萬元，單月稅前淨利為1億680萬元，較上月大幅躍升近70%，創今年單月新高，單月每股稅前盈餘為0.69元，每股稅後盈餘為0.4元。

健和興第2季合併營收達11.21億元，季成長5.9%，營業淨利為1.99億元，較上季成長3.74%，單季稅前盈餘為2.53億元，較上季成長30.56%，稅後盈餘為1.65億元，較上季成長22.34%，單季每股盈餘為1.06元；累計前6月合併營收達21.79億元，較去年同期小幅衰退，稅前盈餘為4.48億元，稅後盈餘為3億元，每股稅後盈餘為1.91元。

展望下半年，健和興表示，目前客戶端需求較不明確，僅儲能產品表現還不錯，尤其是大陸當地的儲能訂單相當穩定，是下半年營運重要支撐。

由於大環境變數不少，健和興新廠擴產腳步也略為放緩，新廠預計今年第3季末、第4季初完工、試產，據原先規畫，擬新增5條充電槍產線，目前規畫除現有的2條產線外，初期將再新增一條產線，至於後續的2條產線將視需求狀況而定。