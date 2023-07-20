●CNBC報導，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會致函紀源資本（GGV Capital）、GST Ventures、高通風險投資（Qualcomm Ventures）和Walden International等4家創投公司，對其入股中國AI、量子運算和半導體晶片等科技新創公司的投資表達嚴正關切，稱一些獲得美國資金的中國企業疑似涉入新疆人權問題。該委員會並要求這些創投公司在8月1日前，提供在中國投資的相關資訊。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少70.8萬桶，小於市場預期的減少244萬桶。汽油庫存減少106.6萬桶，小於市場預期的減少157.7萬桶。餾分油庫存增加1.4萬桶，小於市場預期的增加46萬桶。原油進口量減少37.6萬桶/日；煉廠產能利用率上揚0.6百分點。

●美國商務部公布，6月新屋開工數下滑8%，以年率計為143.4萬戶，少於市場預估的148萬戶。建築許可數減少3.7%，以年率計為144萬戶，不及市場預期的149萬戶。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數上揚1.1%，高於前一周的上揚0.9%。30年期固定抵押貸款利率為6.87%，高於前一周的7.07%。

●受英鎊大貶提振，周三美元指數尾盤漲0.32%，報100.26，收復100大關，盤中一度上揚0.6%。英國6月通膨跌破8%，並創下1年新低，核心通膨亦同步放緩，有助於緩解英國央行的升息壓力，尾盤英鎊0.81%，報1.2929美元，盤中最低跌至1.2868美元，創下7月11日以來新低。

●周三紐約期金幾近持平，收在每盎司1980.8美元。受到美元反彈影響，現貨金大跌1.2%，報每盎司1976.5美元。

●美國原油庫存跌幅小於預期，周三原油價格漲多回吐，紐約期油收跌0.53%，報每桶75.35美元。倫敦布蘭特期油收跌0.21%，報每桶79.46美元。在看好中國政府可能推出更多振興經濟措施的樂觀氣氛帶動下，盤初兩期油合約均漲逾1美元，布蘭特期油一度漲破80美元大關，最高觸及80.93美元。