降價策略助攻，電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季營收、產量和交車量均創歷史新高，不過毛利率和代表本業的營益率下滑。特斯拉預估今年交車量目標仍是180萬輛，電動皮卡車Cybertruck按計畫今年可交車。

特斯拉今天凌晨公布第2季財報，第2季總產量47.97萬輛，比第1季44.08萬輛成長8.82%，較去年同期25.86萬輛大增85.6%；第2季交車量約46.61萬輛，比第1季42.29萬輛增加10.23%，較去年同期25.47萬輛大增83%。特斯拉指出，第2季產量和交車量均創歷史單季新高。

特斯拉第2季營收249.27億美元，較第1季233.29億美元增加6.85%，年增47%，特斯拉指出，第2季營收創新高，主要是交車量成長以及其他事業營收增加，不過排除匯率因素，第2季平均銷售價格（ASP）下滑，第2季受匯損影響約6億美元。

若以一般公認會計準則（GAAP）來看，第2季毛利率18.2%，較第1季19.3%減少1.1個百分點，年減6.82個百分點，第1季營業利益23.99億美元，營益率9.6%，較第1季11.4%減少1.8個百分點，年減4.93個百分點。

特斯拉表示，第2季營益率仍相對健康，營業利益減少主要是產品組合和定價使得ASP下滑，以及充電和電池量產成本增加、電動皮卡車Cybertruck和人工智慧（AI）等大型項目使營業費用增加，此外匯率變數也是因素之一。

若以非一般公認會計準則（non-GAAP）來看，特斯拉第2季獲利31.48億美元，較第1季29.31億美元季增7.4%，年增20%，第2季每股純益0.91美元，較第1季每股純益0.85美元和去年同期0.76美元略佳。

在產能布局，特斯拉指出，位於美國德州的超級工廠除了持續提升Model Y車款量產外，Cybertruck量產所需的設備產線也持續進駐，按計畫今年可交車；中國上海廠近幾個月產能接近滿載，是主要的出口樞紐。

展望今年，特斯拉重申持續提升產能以達到2021年宣示交車量年複合成長率達到50%的目標，預估今年交車量目標仍是180萬輛。

在成本與獲利，特斯拉指出，持續創新降低製造和營運成本，硬體相關產品獲利同時，包括AI、軟體等獲利也可期。（編輯：郭無患）