台南市安平二期國宅海砂屋一住20多年，拆重建進度卻一再延宕，如今都市更新案終於露出曙光，社區住戶昨天與華友聯開發股份有限公司簽訂合作備忘錄，踏出重建重要一大步。台南市政府都發局指出，預計後續都更計畫順利的話，住戶年底前完成搬遷，即可啟動拆除，啟動重建。

安平二期國宅於1995年由當時省政府住都局興建的國宅社區，採5層樓共226戶，每戶約41坪，但住戶從2000年以來，陸續發現天花板剝落、鋼筋裸露、屋頂滲漏等問題，經鑑定是海砂屋危樓後，在副總統賴清德時任台南市長任內即向營建署爭取3.7億元道義補償金，其中包含30個月搬遷補助費用。

近幾年來，市府團隊也持續多方奔走，協助社區於2018年委外成立專業團隊，續經社區、市府、專業團隊等共同努力完成各項建築設計、都更重建計畫以及都市計畫變更等配套作業，去年7月由社區公告招商徵求投資人進行拆除重建，同年8月底召開社區更新會員大會同意華友聯開發股份有限公司決標，期間再次進行拆除工法、銀行融資等溝通協調作業。

雙方昨天終於順利完成簽訂合作備忘錄，為邁出後續拆除重建的重要里程碑。市長黃偉哲表示，安平二期自辦都市更新案為台南迄今最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，一定會全力協助住戶。

台南市政府都發局長徐中強表示，安平二期自辦都市更新案待後續社區與華友聯簽訂正式合約並修正計畫內容後，將迅速就送件修正計畫續行審議，全力配合加快行政流程，希望住戶能在今年底完成搬遷、啟動拆除作業。

都發局都市更新科指出，目前住戶與業者簽訂合作備忘錄後，待業者完成事業權變計畫提交市府審查，後續完成銀行貸款等事宜，住戶即可進行搬遷，預計搬遷需花6至10個月，社區重建也需要花上3、4年，目標希望能盡快完成重建。