抓到了！4煞扮警擄高雄少年搶劫丟包山區 逃澎湖躲網咖6天全栽了(戴志揚 翻攝)

高雄岡山本月11日發生一名詐欺集團16歲黃姓少年車手，當街刀到4名假扮刑警的惡徒當街強擄，並搶劫身上財物10萬元後載往台中和平山區丟包。岡山分局獲報，派員兵分多路前往新北、澎湖埋伏後，順利逮捕蒙姓、鄭姓、張姓、陳姓4嫌到案，並在扣得詐欺贓款、手機等物，目前警方仍在釐清案情偵詢中。

據了解，岡山區壽天路在7月11日13時50分許，假刑警當街押人上車，載往台中和平山區丟包案，岡山警方多日追查，終於分別在新北、澎湖等地，將4名犯嫌逮捕到案。

一名嫌犯躲在新北市，遭專案小組同時逮捕。(戴志揚翻攝)

專案小組起獲10餘萬贓款及做案用手機，(戴志揚翻攝)

初步調查，警方發現遭押上車的16黃姓少年，其實是提領詐欺贓款的詐欺車手；在案發前半個小時，黃男剛向被害人收取詐欺贓款，等到黃男換裝後叫車離開之際，卻突遭假冒刑警的蒙姓、鄭姓、張姓及陳姓犯嫌等人押解上車。

岡山分局獲報後，隨即會同刑警大隊偵7隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊及臺中市和平分局共同偵辦；經過多日的循線查緝，終於在新北市樹林區緝獲蒙嫌到案並扣得新臺幣10萬餘元的贓款、手機等物；另外警方循線得知陳嫌等3人逃往澎湖，在多日的埋伏查緝後，在澎湖某處的網咖內起獲陳嫌等3人，至於涉案情節及作案分工尚待進一步釐清當中。