近日中南部爆發登革熱疫情，國民黨團近日也呼籲應成立前進指揮所，衛福部部長薛瑞元今天受訪時表示，下周會至台南及雲林去看，去看防治措施執行情況，至於何時成立前進指揮所或應變中心升級要綜合判斷。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「性別工作平等法」草案及「性騷擾防治法」草案。

薛瑞元會受前受訪時表示，登革熱有SOP，並積極對地方人員加強教育訓練，如雲林過去比較沒有經驗，也加緊加強防治方法訓練，但「重點為落實問題」。

薛瑞元說，最近比較困擾的地方為，南部每天都會有下雨，可能清除孳生源後，下雨後又有新的孳生源長出來，民眾對此疲乏；而室內殺蚊劑造成民眾不便，皆可能是無法落實的原因等。

據統計，上周登革熱疫情約增加120例，最近這一周再增加140例，薛瑞元提及，下周會南下去看落實情形、公權力行使狀況，雖然案例不是快速增加，令人擔心為區域外擴，至於何時成立前進指揮所或應變中心則要綜合判斷。