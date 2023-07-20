中文打字的輸入法超多，多數年輕人現在都用「新注音輸入法」，一名網友表示，現在越來越少看到有人使用「倉頡輸入法」，現在還有人會學這款輸入法嗎？引起網友討論，意外釣出一票倉頡的擁護者，大讚用倉頡打字真的超快。

一名網友近日在臉書社團《爆廢1公社》上分享，現在的年輕人感覺都用「新注音輸入法」打字，好像越來越少看到有人使用「倉頡輸入法」，讓原PO忍不住好奇詢問，現在還有人會學這款輸入法嗎？

貼文引起網友熱烈討論，不少倉頡愛用者留言，「我啊！到現在還在用倉頡，用注音輸入法可能1分鐘打不到1-2個字，但是用倉頡可以打出30-40字沒問題」、「我也是打倉頡，注音只有在倉頡字根想不起來怎麼打的時候才會用」、「倉頡比較快」、「別人看到我用倉頡輸入後被讚嘆很厲害+投以崇拜的目光」、「倉頡我1分鐘可以輸入100多個字，但用注音就很慢，因為總是要選字」。

另有網友也分享其他的輸入法說，不是用新注音輸入法，也不是用倉頡輸入法，而是用「嘸蝦米輸入法」或是「舊注音輸入法（ㄅ半）」，不知道有沒有人聽過。