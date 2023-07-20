警方從容佈網，當場將面交之21歲李姓車手當場逮捕到案，並循線將附近監控面交之19歲蕭姓收水車手一併緝獲。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹1名62歲退休男老師在網路上看見財經名人教投資，從網路連結到LINE，並提供助理盯盤、報股等服務，並在助理慫恿下，投入900多萬元後，才驚覺遭騙，於是報警求助，男子也與警方配合，再度與詐團面交取款，警方順利逮捕李姓車手及蕭姓收水車手，全案移送地檢署偵辦。

新竹市警一分局指出，調查發現，近期詐團經常假冒財經名人、理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登一頁式廣告，並於頁面中設「LINE連結」或「假投資APP連結」，一經點選就會導入詐騙網站及LINE群組。

群組中，有犯嫌冒充專家上課，佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢保證獲利，並搭配異性助理誘惑慫恿，除讓被害人匯款入金外，之後更安排外派假扮投顧專員的車手與被害人面交。

警方在接獲男子報案後，警民相互合作，向詐騙集團虛與委蛇一番後，警方從容佈網，當場將面交之21歲李姓車手當場逮捕到案，並循線將附近監控面交之19歲蕭姓收水車手一併緝獲，全案移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，近日新興假冒名人假投資詐騙案件，皆標榜「高獲利低風險」、「讓你輕鬆賺」「高報酬保證獲利」等話術，鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾應提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱。