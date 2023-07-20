物價不斷上漲讓民眾吃不消，一名網友發文詢問「有什麼東西已經漲到買不下去的了？」引起許多討論，網友一面倒點名雞排，「從45一路吃到90」、「雞排吧！90元太扯」，還有網友直呼很久沒吃了，「以前每個禮拜會買一次，現在一個月吃不到一次。」

一名網友在批踢踢發文列出食物價格變化，車輪餅從10元、15元漲到20元；雞排70元、80元再變90元；剉冰則是50元、60元到70元；雞腿便當更從80元漲到100元，現在很多都破百，要120元。

原PO表示，「夜市更狠，進去逛一圈沒花個300、500出不來。」他大嘆萬物皆漲，就薪水沒漲，除了吃的，其他東西也悄悄漲價，並好奇詢問「有什麼東西是已經漲價到買不下去的了？」

話題一出引發許多討論，網友一面倒喊雞排，「雞排從45一路吃到90」、「雞排吧！看不懂漲什麼」、「原本愛吃的雞排，70變90，再漲到110，很久沒買了」、「再也沒吃過雞排了，有夠貴」、「雞排這麼貴真的吃不下去」、「雞排以前每周可以吃，現在一個月吃不到一次」。

也有網友表示食物類漲價都非常有感，「手搖飲，現在都自己泡了」、「夜市東西超貴，無法理解台灣人在想啥」、「現在都不買早餐了」、「鍋貼也從4元漲到7元，快放棄了」、「現在車輪餅還有30的」、「一包50塊的洋芋片真的買不下去」。