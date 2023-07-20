中國駐美國大使謝鋒美國時間19日應邀出席阿斯本安全論壇，與旗語新聞社創始編輯克萊門斯舉行專場爐邊對話。謝鋒表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急，是堅決擋住賴清德訪美這頭正向我們衝來的灰犀牛。

根據中國駐美大使館網站，謝鋒指出，台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分，這是理解和處理台灣問題的首要。沒有人比中方更珍視台海和平穩定，更希望和平統一。

謝鋒表示，當前台海和平穩定的最大威脅來自：一是台灣當局倚美謀獨，拒絕承認九二共識，甚至連中國人都不想當了。二是美一些勢力鼓噪以台制華，縱容台獨分裂勢力冒險挑釁。這些動向十分危險，必須高度警惕。

謝鋒強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。美方應該將拜登總統不支持台獨等承諾落到實處。現在最根本的是堅持一個中國原則，最重要的是恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對台獨冒險挑釁。「當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的灰犀牛。」

此外，謝鋒還稱，中華民族是世界上最和氣、最友善的民族，沒有咄咄逼人的傳統，沒有侵略爭霸的基因。中國促成沙烏地阿拉伯和伊朗複交，目的是鼓勵地區更多國家握手言和，就是要為世界和平、穩定與繁榮作出更大貢獻。

謝鋒表示，習近平主席在北京會見美國國務卿布林肯時強調，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。中國沒有挑戰和取代任何國家的意圖，無意競贏任何國家，只願做更好的自己。修昔底德陷阱並非歷史必然。世界已經變了，國際社會應該超越摒棄冷戰思維、集團對抗和零和博弈，追求合作共贏，共同防範走進大國衝突的死胡同。

謝鋒說，有人問我，未來中國發展壯大後，會開出一朵什麼樣的花？我想告訴大家，一定是和平之花、合作之花、共同發展之花，就像牡丹和玫瑰一樣美麗芬芳。

阿斯本安全論壇由阿斯本戰略小組主辦，在美國內外有廣泛影響。美國國務卿布林肯等政府高官以及眾多前政要、知名企業家、智庫學界領袖、媒體記者和英國外交大臣等多國政要參加此次論壇。