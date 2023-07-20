中國大陸區內需不振，今年上半年水泥價回檔修正，影響到亞泥中國的獲利表現，不過，下半年即將進入傳統旺季，內需政策又有激勵房市的措施，業界普遍看好水泥業谷底已過，法人預期，亞泥中國下半年營運可望逐步回溫。

亞泥(中國)執行長張振崑日前指出，預估7、8月將是淡季，8月中、9月以後，水泥需求會慢慢恢復，各地方政府債務沉重，但中央有指令，工程還是會持續進行，預期水泥業特別是預拌混凝土第4季情形可望轉佳。

亞泥中國上半年獲利雖然將繳出衰退的業績，不過，若由亞泥中國今年第一季的獲利為人民幣4,070萬元來估算，第2季的獲利應該較首季有大幅的增加。

亞泥積極推動溫室氣體減排，發展永續綠色經濟，獲得國際肯定，並再次拿下2023 AREA亞洲企業社會責任獎(2023 Asia Responsible Enterprise Awards)中的「綠色領導獎」，不但是獲獎次數最多的水泥公司，還是三度在「綠色領導」類別中脫穎而出。