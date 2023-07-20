軍中又爆共諜案！檢調大搜6部隊 扯鈴教練及士官5人遭聲押禁見。（照片 / 陳志賢攝）

2024大選前爆發軍人共諜案！調查局國安站監控發現，扯鈴教練魯紀賢，涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收6個軍事單位士官兵，意圖蒐集軍事機密，涉犯《國家安全法》；台北地檢署19日指揮國安站兵分25路搜索，約談18人，檢方20日訊後以涉犯《國安法》重罪，有串證之虞，聲押禁見魯男姓、李姓、常姓退役士官兵共5人，另名郭姓退役軍人20萬元交保，另名退役軍人請回。

北檢今證實偵破一起共諜案，但因全案仍有共犯及證人多人尚未到案，近日將繼續執行搜索約談行動，因此低調不透露案情細節，案情將擴大發展。

檢調發現，魯紀賢涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收相關軍事單位之士官兵，而為發展組織行為，並伺機刺探、蒐集軍事、公務情報，涉犯修正前之《國家安全法》第2條之1、第5條之1等罪嫌。本案經調查局監控1年後，決定收網，因此報請北檢檢察官檢察官黃冠中指揮偵辦。

北檢19日指揮法務部調查局國家安全維護工作站、新北市政府警察局執行搜索25處（含軍事機關 6 處），訊問被告7人、證人11人。

檢察官訊問後，認相關被告 5 人之犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，於今（20）日凌晨向法院聲請羈押禁見。另郭姓被告命具保新臺幣 20 萬元。