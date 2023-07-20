宜蘭地檢署日前偵辦三星鄉長李志鏞涉貪案，但從涉案的張姓廠商中，意外牽扯出宜蘭縣政府人員也捲入貪汙案中，今天（20日）經檢方漏夜訊問，張姓廠商、文化局賴姓約雇人員等2人遭聲請羈押，法院裁定2人羈押禁見，時任縣府民政處黃姓科長、廠商等5人交保。

宜蘭檢方指揮廉政署，19日前往縣府民政處、文化局與多名涉案人士的住處搜索，並依貪汙治罪條例強制處分7人，當中縣府官員或約雇人員計有4人，其餘3人為廠商，遭強制處分層級最高的縣府官員，是時任科長、5萬元交保的黃男。

據了解，檢方是從搜索張姓廠商中，牽連出他承辦縣府活動中涉有弊端，張男承攬公部門的活動，外傳他還有一本「死亡筆記本」，紀錄標案、行賄等訊息。

此波檢方偵辦，計強制處分7人，張姓廠商、文化局賴姓約雇人員聲請羈押，時任民政處的康姓約雇人員10萬元交保，林姓人員3萬交保，時任科長的黃男5萬交保，蔡姓、林姓廠商3萬元交保。

宜蘭地方法院表示，檢察官是以串證、逃亡之虞來聲請羈押，2名聲押被告對犯罪事實部分坦承，沒有全部坦承，但根據卷內相關卷證，法院審酌結果認為，被告的供述有多處與相關證人供述不符，法院審酌後認為，被告勾串證人之虞事實重大，有羈押必要，裁定羈押禁見。