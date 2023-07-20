洋基明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）以62轟打破美聯單季全壘打紀錄，也在去年奪下生涯首座美聯MVP，並斬斷大谷翔平的衛冕夢，只不過賈吉目前因傷所苦，暫居大聯盟全壘打王的大谷翔平有可能威脅自己的紀錄，賈吉對此並不介意，並認為「紀錄就是用來打破的」。

在全壘打榜遙遙領先的大谷翔平，本季95場比賽中打出35轟，賈吉去年寫下史詩般賽季，同樣場數則繳出38轟成績，大谷翔平可能將超越賈吉才剛改寫的單季全壘打紀錄，成為了近期話題。20日賽前，賈吉被問及大谷翔平有機會突破自己的紀錄，自己是否會感受壓力時，賈吉表示並不會把這件事放在心上。

「這只是一個紀錄，如果他打出超過62轟的成績，是讓人興奮的事，我們會拭目以待。我還會打好幾年的球，若他打破紀錄，那就給了我機會再次嘗試挑戰，並做些特別的事，但現在我沒有太關注這個問題。以身體素質來說，大谷翔平有打出100、80轟的天賦，剩下的就是心態問題了。」和大多數人相同，賈吉對於大谷翔平的超凡表現讚嘆不已，「太不可思議了，看他打球很有趣，我不喜歡他對上我們，但當我們打開電視，看到他先發投了8局，送出10次三振，還打出雙響炮，這會是讓人印象深刻的表現。」

賈吉本季出賽49場，一度以19轟海放大聯盟各家好手，卻因為一次守備時撞傷腳趾而缺席比賽至今，直到現在還是沒有復出時間表，洋基在賈吉缺陣下戰績掙扎，本季經過95場比賽位居美聯東區墊底，洋基是自從1990年後再度出現這般慘況。