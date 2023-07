想在夏日午後漫步海邊,基隆市潮境公園的潮音樂活動,就不能錯過。(基隆市政府提供/張志康基隆傳真)

暑假到了,覺得假日不知道有哪裡好玩嗎?這個周末,基隆市政府安排了兩場活動,不管你是喜歡動次動次的熱鬧盛宴,還是喜歡放鬆、寫意的漫步海邊,都能在基隆市找到屬於你的休閒時光。

由基隆市政府產發處與中華民國霹靂舞協會及財團法人青年發展基金會共同主辦的「Battle Mania 34 X RF Jam 16」街舞大賽,22日上午10時將在基隆市的國門廣場登場。這次賽事分別有4 V.S 4 Breaking Battle、Open Style 7 to smoke 1 on 1、All Style排舞賽-青少組及一般組等四組競賽,全場預計有400名參賽者同場較勁。

這場比賽時間自上午10時到晚上8時,每個時段競賽場場熱烈,現場賽事裁判也會進行舞蹈教學表演,同時市府規畫17攤餐車市集讓觀賽民眾在街舞文化薰陶下,也能享用基隆在地特色美食,市集現場還可使用悠遊付電子支付,讓民眾輕鬆出門沒負擔。

如果你更喜歡放鬆寫意的漫遊,那麼當天在基隆市潮境公園還有「潮音樂─草地音樂派對」活動。

這場活動結合親子、美食和流行音樂等各種元素,除音樂會邀請了充滿輕鬆、慵懶及浪漫風格的人氣歌手輪番開唱外,主辦單位還邀請基隆在地約40家攤商參與,打造基隆味的山海市集。不僅可以欣賞無敵海景、聆聽流行音樂,品嘗美食和選購文創商品,還有限量手作DIY活動。

這場活動自下午3時開始,到晚間8時40分,主辦單位還特別提醒,因為當天有交通管制,請踴躍搭乘大眾運輸工具或活動免費接駁車(搭乘地點:港西街旅客服務中心/潮境公園直達專車,搭乘時間自下午二點半到晚上九點半),歡迎民眾多加利用。