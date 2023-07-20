拉肚子一定要吃止瀉藥才會好嗎？很多人都有腹瀉的經驗，但卻不清楚止瀉藥的使用時機與服用方式，反而因為錯誤使用對身體造成危害。台南市立醫院藥師潘美蓉建議，一般輕微的腹瀉，人體可以自行緩解，不需吃藥治療；萬一發生腹瀉，也應視情況補充電解質與水份，不應一味吃藥止瀉。

潘美蓉認為，止瀉藥的目的在於緩解急性腹瀉；如果是慢性、持續性腹瀉，或是腹瀉伴隨發燒、血便，就應該盡速就醫，針對腹瀉的根本原因進行治療，才能真正改善腹瀉狀況，避免疾病惡化。如果已經使用止瀉藥一段時間，卻沒有改善症狀或仍持續發燒，也必須就醫治療，以免延誤病情。

潘美蓉表示，常見的止瀉藥物可分為4種，一是腸道蠕動抑制劑：作用為減緩腸胃蠕動來達到止瀉效果，如：Loperamide。但此類藥品的藥物作用，可能會讓腸胃蠕動被抑制，導致無法排出致病原，反而會侵入腸道造成感染惡化，因此在使用上應格外小心，且用於急性腹瀉不得超過48小時。

二是吸附型止瀉劑：在止瀉劑中屬於較安全的類型，可以吸附水份、細菌與毒素，如：Dioctahedral smectite （舒腹達口服懸液用粉劑）。但因此類藥品的吸附性質，會干擾其他物質的吸收，需避免與其他藥品一起使用，建議至少應間隔2小時。

三是鉍鹽：有抑制小腸分泌及抗菌作用，如Bismuth subcarbonate。但使用期間糞便可能變成灰黑色，此為正常現象。

四是益生菌：腹瀉時補充益生菌有助於腸道內的壞菌排出，平時補充則可維持腸道健康，降低腹瀉的發生機率。

潘美蓉強調，一般來說，腹瀉不一定需要吃止瀉藥，而是應該要注意水份與電解質的補充，且止瀉藥在急性腹瀉時不應使用太久，當症狀有所改善即可停藥。

此外，預防腹瀉的發生，也是日常生活需要注意的事，例如：如果已知吃到特定食物會引發腹瀉，則應避免；如果是因為長期情緒緊張、憂慮，造成自主神經失調容易腹瀉，應盡可能保持平穩愉快的心情；如果是因為使用抗生素或其他藥物引發腹瀉，則可以檢視這些藥物是否有繼續使用的必要，避免因為不必要的用藥引發腹瀉。